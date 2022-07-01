Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог рассказала о дешевом продукте от головной боли

Диетолог Гринь: во избежание головной боли нужно пить чистую воду

Фото: Engin akyurt / Unsplash

От головной боли может помочь обыкновенная вода, рассказала диетолог Анастасия Гринь. В беседе с Ura.ru она объяснила, как этот дешевый продукт сможет снять спазм.

По словам Гринь, во избежание головной боли и умственного перенапряжения нужно пить чистую воду. Она напомнила, что мозг на 80 процентов состоит из жидкости. «Поэтому обязательно пейте чистую или минеральную воду. Это обезопасит вас от головных болей и умственных перенапряжений», — пообещала Гринь.

Кроме того, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил основные симптомы дефицита воды. Он рассказал, что обезвоживание ощущается как жажда, депрессия, усталость, сухость во рту, беспокойство. «Достаточное количество жидкости позволяет человеку чувствовать себя хорошо. Он становится бодрым, энергичным и умиротворенным. Тот, кто пьет воду в оптимальном объеме, не чувствует таких дискомфортов, как тяжесть в голове или тревожность», — заверил Гинзбург.

Материалы по теме:
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Ранее специалист по ЛФК и физической реабилитации, фитнес-тренер Алексей Дождев назвал головную боль напряжения самым распространенным среди женщин и перечислил способы победить недуг. Боль может не только испортить настроение и планы, но и повлиять на работоспособность человека и нормальное существование в обществе, подчеркнул он.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о больших потерях украинской армии в районе Лисичанска
Экономист назвал равновесный курс доллара в России
В США рассказали о будущем Cygnus без российских РД-181
СКР завел дело по факту хищения 27 миллионов рублей у «Роскосмоса»
Эрдоган пригрозил внезапным началом операции в Сирии
Песков заявил о сохранении масочного режима в Кремле
Кремль отреагировал на отказ президента Финляндии играть с Путиным в хоккей
Больше половины школ и детских садов пожаловались на нехватку бумаги
Стилистка назвала удешевляющий внешний вид женщины маникюр
IKEA перенесла онлайн-распродажу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.