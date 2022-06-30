Тренер назвал способ победить самый распространенный тип головной боли у женщин

Специалист по ЛФК Дождев: головная боль у женщин часто возникает из-за перенапряжения мышц

Основные причины возникновения головной боли напряжения (ГБН) — это стресс и перенапряжение мышц, заявил специалист по ЛФК и физической реабилитации, фитнес-тренер Алексей Дождев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал этот тип головной боли самым распространенным среди женщин и перечислил способы победить недуг.

По словам специалиста, ГБН ощущается как стянутость или давление в области лба, по бокам головы или на затылке. Боль может не только испортить настроение и планы, но и повлиять на работоспособность человека и нормальное существование в обществе, подчеркнул он.

До 70 процентов случаев возникновения болей в голове приходится на ГБН. Чаще этому недугу подвержены женщины

«Когда мы нервничаем, плечи рефлекторно тянутся к ушам. При этом перенапрягаются мышцы шеи. К тому же во время стресса изменяется тип дыхания. В работу включаются мышцы верхней части груди и шеи. Это усугубляет ситуацию и приводит к большему перенапряжению шеи», — разъяснил специалист по лечебной физкультуре, почему так часто ГБН возникает у нервничающих офисных сотрудников.

По словам Алексея Дождева, при длительном напряжении в мышце возникает небольшой узел (триггерная точка), который не расслабляется, а при надавливании на него ощущается боль в этой области, а также в других частях тела.

«Термин "триггерная точка" ввела в 1950-х годах американский врач Джанет Тревелл. Она обнаружила, что лечение определенных точек в мышцах не только облегчает боль возле этих точек, но и уменьшает отраженную боль. Благодаря этому способу она помогла президенту Джонну Кеннеди избавиться от хронических болей в спине», — рассказал Дождев.

Специалист по ЛФК добавил, что массаж триггерных точек в своей практике используют мануальные терапевты, массажисты, остеопаты и физические терапевты.

Массаж триггерных точек в мышцах шеи облегчает головную боль и эффективно помогает избавиться от проблемы без приема таблеток

Алексей Дождев

Алексей Дождев добавил, что, помимо ГБН, причиной головной боли могут быть и другие причины. Поэтому при регулярных болях в голове следует обратиться к специалисту, чтобы диагностировать причину и назначить эффективное лечение.

Ранее пластический хирург назвала головную боль одним из последствий неправильного использования домашних массажеров. Неправильная техника выполнения массажа может создать дополнительные проблемы в виде морщин, зуда кожи, акне и лопнувших сосудиков.