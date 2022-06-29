Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Пластический хирург назвала побочные эффекты использования домашних массажеров

Пластический хирург Вагабова: из-за неправильного использования массажера появятся морщины

Фото: Shutterstock

Неправильная техника выполнения массажа бытовыми массажерами может привести к появлению морщин и головной боли, сообщила «Ленте.ру» онколог-маммолог, пластический хирург маммологического центра L7 Ирайсат Вагабова. В беседе с журналистом она рассказала о разновидностях бьюти-гаджетов и назвала побочные эффекты их неправильного использования.

Какие массажеры существуют?

Врач отметила, что бытовые массажеры для лица и тела — это самые популярные гаджеты для ухода за кожей в домашних условиях. Однако она подчеркнула, что к выбору прибора следует подходить особенно внимательно, так как их неправильное использование может нанести вред организму.

«Наиболее подходящими для массажа лица и шеи являются роликовые массажеры, которые эффективно борются с отечностью, оказывают лимфодренажный эффект и моделируют овал лица, — говорит Ирайсат Вагабова. — Вибрационные массажеры — не менее популярный вид гаджетов, они восстанавливают клетки кожи, стимулируют обменные процессы в эпидермисе».

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Ультразвуковые массажеры также довольно востребованы среди женщин, они, согласно словам Вагабовой, улучшают цвет лица и выравнивают тон. Кроме того, существуют вакуумные и микротоковые массажеры, добавила эксперт.

Она призвала перед применением любого из названных устройств необходимо проконсультироваться с врачом и научиться корректно использовать аксессуар.

Почему надо следовать инструкциям?

«Неправильная техника выполнения массажа может создать дополнительные проблемы в виде морщин, зуда кожи, головных болей. Чрезмерное нажатие и излишняя интенсивность или длительность процедуры может привести к появлению акне и лопнувших сосудиков», — предупредила пластический хирург.

К тому же массаж, по словам эксперта, как и любая другая эстетическая процедура, имеет определенные противопоказания. Так, при некоторых хронических заболеваниях кожи, патологиях обмена веществ, онкологических заболеваниях массаж следует проводить с особенной осторожностью или вовсе отказаться от него, предупредила она.

«То же самое касается массажа тела. Для каждой части тела и для определенной проблемной зоны необходимо подобрать соответствующий вид массажера», — заключила Ирайсат Вагабова.

Ранее массажист Владимир Демиденко назвал людей старше 75 лет более здоровыми, чем молодежь. Из-за того, что у пожилых людей в молодости не было гаджетов, их мышцы и суставы остались подвижными.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В России назвали сроки проведения спецоперации на Украине
Пластический хирург назвала побочные эффекты использования домашних массажеров
В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО
27-летняя девушка стала мачехой бывшего парня и не пожалела
Доходы мировых компаний от продажи акций рекордно упали за последние 19 лет
В США объяснили опасность блокады Калининграда для Евросоюза
В Подмосковье нашли неизвестное здание работы немецкого архитектора
Москва подготовит ответ на введение Киевом виз для россиян
Российские производители соков пожаловались на проблемы с ввозом сырья
Словакия заменит советские БМП шведскими машинами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.