Пластический хирург назвала побочные эффекты использования домашних массажеров

Пластический хирург Вагабова: из-за неправильного использования массажера появятся морщины

Неправильная техника выполнения массажа бытовыми массажерами может привести к появлению морщин и головной боли, сообщила «Ленте.ру» онколог-маммолог, пластический хирург маммологического центра L7 Ирайсат Вагабова. В беседе с журналистом она рассказала о разновидностях бьюти-гаджетов и назвала побочные эффекты их неправильного использования.

Какие массажеры существуют?

Врач отметила, что бытовые массажеры для лица и тела — это самые популярные гаджеты для ухода за кожей в домашних условиях. Однако она подчеркнула, что к выбору прибора следует подходить особенно внимательно, так как их неправильное использование может нанести вред организму.

«Наиболее подходящими для массажа лица и шеи являются роликовые массажеры, которые эффективно борются с отечностью, оказывают лимфодренажный эффект и моделируют овал лица, — говорит Ирайсат Вагабова. — Вибрационные массажеры — не менее популярный вид гаджетов, они восстанавливают клетки кожи, стимулируют обменные процессы в эпидермисе».

Ультразвуковые массажеры также довольно востребованы среди женщин, они, согласно словам Вагабовой, улучшают цвет лица и выравнивают тон. Кроме того, существуют вакуумные и микротоковые массажеры, добавила эксперт.

Она призвала перед применением любого из названных устройств необходимо проконсультироваться с врачом и научиться корректно использовать аксессуар.

Почему надо следовать инструкциям?

«Неправильная техника выполнения массажа может создать дополнительные проблемы в виде морщин, зуда кожи, головных болей. Чрезмерное нажатие и излишняя интенсивность или длительность процедуры может привести к появлению акне и лопнувших сосудиков», — предупредила пластический хирург.

К тому же массаж, по словам эксперта, как и любая другая эстетическая процедура, имеет определенные противопоказания. Так, при некоторых хронических заболеваниях кожи, патологиях обмена веществ, онкологических заболеваниях массаж следует проводить с особенной осторожностью или вовсе отказаться от него, предупредила она.

«То же самое касается массажа тела. Для каждой части тела и для определенной проблемной зоны необходимо подобрать соответствующий вид массажера», — заключила Ирайсат Вагабова.

Ранее массажист Владимир Демиденко назвал людей старше 75 лет более здоровыми, чем молодежь. Из-за того, что у пожилых людей в молодости не было гаджетов, их мышцы и суставы остались подвижными.