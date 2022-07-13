Россиянам назвали простые способы улучшить память

Психолог Хакимов рекомендовал держать себя в ментальном тонусе для улучшения памяти

Чтобы улучшить память, нужно постоянно держать себя в ментальном тонусе, заявил психолог Денис Хакимов. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал россиянам еще четыре простых, но эффективных способа натренировать память.

Специалист отметил, что мозг требует регулярной тренировки, чтобы оставаться в рабочем состоянии. Он рекомендовал разгадывать судоку, кроссворды или сканворды, учить наизусть стихотворения, учить иностранные языки или повышать профессиональную квалификацию — любое из этих действий поможет человеку держать себя в ментальном тонусе.

Кроме того, по словам Хакимова, для улучшения памяти необходимо, чтобы не нарушалось кровоснабжение мозга, а для этого стоит правильно и разнообразно питаться, не забывать о разнообразной физической активности. Не менее важно хорошо высыпаться ночью, так как именно во время сна полученная за день информация переходит из краткосрочной памяти в долгосрочную, добавил психолог.

Помогут усовершенствовать навыки запоминания и простые упражнения. Хакимов предложил время от времени менять маршрут на работу или домой, на прогулке стараться запоминать названия улиц, вечером пересказывать самому себе во всех подробностях и в хронологическом порядке произошедшие за день события. Также, если необходимо запомнить какую-то информацию, можно писать краткий конспект от руки — психолог отметил, что задействование моторных навыков поспособствует формированию новых нейронных связей.

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