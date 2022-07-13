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Россиянам назвали простые способы улучшить память

Психолог Хакимов рекомендовал держать себя в ментальном тонусе для улучшения памяти

Фото: Laura Fuhrman / Unsplash

Чтобы улучшить память, нужно постоянно держать себя в ментальном тонусе, заявил психолог Денис Хакимов. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал россиянам еще четыре простых, но эффективных способа натренировать память.

Специалист отметил, что мозг требует регулярной тренировки, чтобы оставаться в рабочем состоянии. Он рекомендовал разгадывать судоку, кроссворды или сканворды, учить наизусть стихотворения, учить иностранные языки или повышать профессиональную квалификацию — любое из этих действий поможет человеку держать себя в ментальном тонусе.

Кроме того, по словам Хакимова, для улучшения памяти необходимо, чтобы не нарушалось кровоснабжение мозга, а для этого стоит правильно и разнообразно питаться, не забывать о разнообразной физической активности. Не менее важно хорошо высыпаться ночью, так как именно во время сна полученная за день информация переходит из краткосрочной памяти в долгосрочную, добавил психолог.

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Помогут усовершенствовать навыки запоминания и простые упражнения. Хакимов предложил время от времени менять маршрут на работу или домой, на прогулке стараться запоминать названия улиц, вечером пересказывать самому себе во всех подробностях и в хронологическом порядке произошедшие за день события. Также, если необходимо запомнить какую-то информацию, можно писать краткий конспект от руки — психолог отметил, что задействование моторных навыков поспособствует формированию новых нейронных связей.

Ранее психолог, доктор психологических наук Сет Дж. Гиллихан рассказал, как не выгореть на работе. По его словам, подобное состояние может возникнуть из-за слишком большого количества профессиональных задач, но, если прислушиваться к себе и сформировать личный список правил, можно избежать выгорания.

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Наталья Обрядина
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