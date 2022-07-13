Иммунолог предупредил о способности оспы обезьян маскироваться под аллергию

Иммунолог Жемчугов заявил, что оспа обезьян может «маскироваться» под аллергическую сыпь

Оспа обезьян и другие серьезные заболевания могут «маскироваться» под аллергическую сыпь. Об этом предупредил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, его цитирует ТАСС.

«Тем, у кого сыпь, я бы посоветовал обращаться к врачу, потому что под флагом сыпи может пройти нечто более тяжелое. Например, есть сейчас такое заболевание, как пятнистая лихорадка. Вот это достаточно тяжелая вещь. Надо на первой стадии обратиться к доктору, чтобы сделать тесты на те болезни, которые могут вызывать сыпь», — добавил специалист.

По его словам, аллергическая сыпь может проявиться у человека с оспой обезьян, если он переносит инфекцию в легкой форме. Иммунолог полагает, что в России может быть в десять раз больше зараженных оспой обезьян, чем в настоящий момент официально зарегистрировано.

Жемчугов назвал неизбежным проникновение вируса в Россию, объяснив, что это связано с его длинным инкубационным периодом и неявными симптомами.

«Надо понимать, что на одного выявленного минимум 10 невыясненных, которые перенесли на ногах или под флагом какой-нибудь аллергии, где сыпь проявляется. Они просто не знают, что у них оспа обезьян», — полагает эксперт.

12 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекция зафиксирована в Санкт-Петербурге у россиянина, который прибыл из Португалии. Он обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью.