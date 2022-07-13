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В Ингушетии пройдет форум-поход для активистов со всей России

В Джейрахском районе Ингушетии в июле пройдет форум-поход с лекциями и тренингами

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На территории Альпинистского лагеря в Джейрахском районе Ингушетии в пятницу, 15 июля, стартует форум-поход под лозунгом «Познай себя и открой новые умения в атмосфере настоящих гор!» для активистов со всей России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Махмуда-Али Макшариповича Калиматова.

По его словам, мероприятие сочетает в себе формат классического палаточного похода и обучающего акселератора. «100 участников "Трасса развития " из восьми округов России, отобранных из 400 человек по результатам онлайн-программы, на протяжении двух смен (с 15 по 17 июля и с 18 по 21 июля 2022) получат навыки командной работы, тайм-менеджмента, проектного менеджмента», — добавил собеседник агентства.

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В рамках форума пройдут различные мотивационные и психологические лекции, тренинги по командообразованию и управлению, а также мастер-классы по гончарному делу, кузнечному и кожевенному ремеслам. Кроме того, гостей мероприятия ждут песни под гитару у костра, конкурсы с ценными призами, стрельба из лука и ночной кинотеатр.

«Подобные спортивные и в то же время культурно-образовательные проекты привлекают молодых, активных путешественников, и, конечно, мы будем их поддерживать», — заключил Калиматов.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии представители местного тейпа Котиевых восстановят средневековую боевую башню, которая располагается в высокогорном башенном поселке Верхний Оздик. На территории объекта находится одна боевая, две полубоевые и девять жилых башен, а также различные пристройки.

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Валентина Процкова
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