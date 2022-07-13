Пушков оценил реакцию ФРГ на протест Киева из-за турбины для «Северного потока»

Пушков оценил реакцию Германии на протест Украины из-за турбины для «Северного потока»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил реакцию Германии на протест Украины в связи с решением Канады вернуть турбину для газопровода «Северный поток». Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам сенатора, возмущение киевских властей было отвергнуто ФРГ за неимением оснований.

«Канада подвела турбину под свои санкции по недомыслию, в санкционном раже, не согласовав этот шаг с ЕС, и потому была вынуждена дать задний ход», — считает Пушков.

Он также отметил, что Германия и Евросоюз в целом не вводили санкции на поставки газа из России. «Отказ от него отдельных стран или, точнее, разговоры на сей счет, поскольку отказавшиеся в разных формах продолжают покупать газ из России, положения не меняют. ЕС не вводил эмбарго на поставки газа из России», — напомнил сенатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский счел решение Канады «абсолютно неприемлемым исключением из санкционного режима против России». Он пояснил, что возврат турбины является «опасной уступкой», поскольку будет воспринят Москвой как «стимул для дальнейшего, более сильного давления».

10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил возвращение Германии отремонтированной турбины Siemens для газопровода «Северный поток». По информации Reuters, после этого Берлин передаст турбину «Газпрому».