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Зеленский осудил Канаду за решение вернуть турбину для «Северного потока»

Зеленский заявил, что Канада не должна была возвращать ФРГ турбину для «Северного потока»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский осудил Канаду за решение вернуть Германии турбину для «Северного потока». Его слова передает ТАСС.

По мнению Зеленского, данное решение является «совершенно неприемлемым исключением из санкционного режима против России». Он добавил, что Оттава не должна была допускать этого. Украинский лидер предупредил, что теперь Европа должна готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».

10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил возвращение Германии отремонтированной турбины Siemens для газопровода «Северный поток». По информации Reuters, после этого Берлин передаст турбину «Газпрому».

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Марина Совина
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