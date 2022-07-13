В Каракалпакии смягчили режим чрезвычайного положения

Президент Узбекистана Мирзиеев смягчил режим ЧП, введенный после протестов в Каракалпакии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев смягчил режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный на территории Каракалпакии из-за массовых протестов, которые прошли в начале июля. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Согласно распоряжению главы государства, в республике изменено время действия комендантского часа. Отныне он будет начинаться не в 21:00, а в 23:00, а заканчиваться не в 7:00, а в 5:00.

Массовые протесты в Каракалпакии начались 1 июля из-за поправок в Конституцию Узбекистана, которые могут лишить жителей региона возможности провести референдум о выходе из состава страны. После начала волнений Мирзиеев прибыл в Нукус и предложил протестующим не вносить поправки в закон.

Позже стало известно, что в результате беспорядков пострадали по меньшей мере 243 человека. До 2 августа на территории Каракалпакии был введен режим ЧП.