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Узбекский президент предложил не лишать Каракалпакстан суверенитета

Президент Узбекистана Мирзиеев решил не вносить поправки в Конституцию по Каракалпакстану

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в столицу автономной республики Каракалпакстан Нукус, где накануне прошли беспорядки, и предложил не вносить поправки в конституцию, касающиеся суверенитета региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь лидера страны Шерзод Асадов.

«Президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующих редакций ст. 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции Республики Узбекистан», — пишет Асадов.

Ранее сообщалось, что в узбекской республике Каракалпакия начались массовые протесты из-за поправок, которые планируется внести в конституцию страны. Нововведения могли лишить жителей возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана.

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Варвара Кошечкина
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