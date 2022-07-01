В Узбекистане начались массовые протесты из-за поправок в конституцию

MAKAN.UZ заявил о массовых протестах в узбекской Каракалпакии из-за поправок в конституцию

В узбекской республике Каракалпакия начались массовые протесты из-за поправок, которые планируется внести в конституцию страны. Нововведения могут лишить жителей возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана. Об этом сообщает Telegram-канал MAKAN.UZ.

На опубликованных каналом видео попала толпа людей, которая двигается по улицам столицы Каракалпакии Нукусу. Сообщается, что протестующие возмущены проектом поправок к конституции Узбекистана, которые предлагается вынести на референдум.

Так, власти страны предлагают изменить статус Каракалпакии, которая в действующей конституции указана как суверенная республика. По закону она имеет право выйти из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума народа региона.

Кроме того, жителям Узбекистана предлагается проголосовать за продление срока полномочий президента Узбекистана с 5 до 7 лет.

В советское время Каракалпакия как автономная область была включена в состав Хорезмской ССР, позже — Киргизской АССР. В состав Узбекской АССР республика вошла в 1936 году. После распада СССР она оказалась в составе Узбекистана, но имела относительную самостоятельность.