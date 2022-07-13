Актер Микки Рурк посочувствовал Джонни Деппу и обвинил Эмбер Херд в алчности

Американский актер Микки Рурк поддержал Джонни Деппа после суда с Эмбер Херд. Об этом сообщает TMZ.

Рурк посочувствовал звезде «Пиратов Карибского моря» и обвинил Херд в алчности. Он заявился, что сам оказывался в похожей ситуации. По словам артиста, он долго бился за свою репутацию, и в итоге «все узнали правду». Рурк не пояснил, о чем именно речь.

1 июня завершился судебный процесс между Джонни Деппом и его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Депп решил судиться с экс-супругой из-за статьи в The Washington Post, в которой артистка назвала себя жертвой домашнего насилия. Херд выдвинула встречный иск и потребовала 100 миллионов за побои и психологическое насилие в браке.

В итоге присяжные, у которых ушло на принятие решения два дня, встали на сторону Деппа. Они единогласно посчитали, что статья, написанная Херд, действительно оказалась клеветнической.