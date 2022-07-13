Германия нашла новых партнеров для замены российского газа

Bloomberg: Германия договаривается с Shell о поставках СПГ взамен российского газа

Руководство Германии ведет активные переговоры с Shell и другими нефтегазовыми компаниями о долгосрочных контрактах на поставку партий сжиженного природного газа (СПГ), с помощью которых можно заменить российский трубопроводный газ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Среди других партнеров, которых нашел Берлин, американская Venture Global LNG. Ранее она уже договорилась с германским энергоконцерном EnBW о поставке 1,5 миллиона тонн СПГ в течение 20 лет. В мае немецкая RWE и американская Sempra Infrastructure также достигли предварительной договоренности о поставках.

Переговоры о потенциальных новых контрактах на саммите в Сиднее вел замглавы министерства финансов ФРГ Йорг Кукис. Назвать производителей чиновник отказался. Во время выступления на мероприятии он отметил, что Германия уже подготовила планы строительства регазификационных станций и теперь ей нужен непосредственно газ.

Еще одним вариантом остаются поставки из Катара, однако здесь ситуация зашла в тупик. Требование ближневосточной страны заключить очень длительные контракты противоречит достижению зеленых целей Германии. Не исключено, что активные переговоры с американскими поставщиками могут поспособствовать изменению позиции Катара.

Также Кукис рассказал, что с 1 августа Германия полностью прекратит закупки угля из России, а с 31 декабря этого года откажется от российской нефти. Он подчеркнул, что отказ от российских энергоносителей — дело нетривиальное, но страна сможет справиться с этой задачей.