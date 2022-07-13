Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии назвали сроки отказа от российских нефти и угля

Reuters: ФРГ с 1 августа перестанет покупать уголь из РФ, с 31 декабря откажется от нефти

Фото: Brian Snyder / Reuters

Министерство финансов Германии озвучило сроки отказа от российских энергоносителей. По словам заместителя главы ведомства Йорга Кукиса, ФРГ с 1 августа полностью прекратит закупки угля из России, а с 31 декабря этого года откажется от российской нефти. Об этом пишет Reuters.

«Любой, кто знает историю трубопровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — заверил глава немецкого Минфина.

Отмечается, что на Россию приходится 40 процентов германского импорта угля и 40 процентов импорта нефти — это 158 миллиардов кубометров топлива в год. Теперь же, по словам Кукиса, Берлин активно займется поиском альтернативных поставщиков энергоресурсов, чтобы заполнить дефицит, который возникнет после отказа от российских энергоносителей.

В частности, германские власти в ускоренном режиме строят терминалы сжиженного природного газа (СПГ). Однако полностью заменить российский импорт они не помогут: США и Катар могли бы поставлять в Европу около 30 миллиардов кубометров газа в виде СПГ, а других потенциальных поставщиков у ФРГ пока нет.

Ранее стало известно, что Германия вернется к «грязному» топливу. Власти Германии восстановят работу электростанций, использующих уголь, соответствующий законопроект был одобрен в бундестаге. В первую очередь данная мера затронет те ТЭС, которые планировалось вывести из строя в этом или следующем году. При необходимости с октября могут начать работу особо вредные ТЭС, использующие бурый уголь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинские войска нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
В ООН призали США признать свою роль в госперевороте на Украине
Верховный суд отказался рассматривать жалобу убившего лося Рашкина
В Германии назвали сроки отказа от российских нефти и угля
В России захотели узаконить исламский банкинг
В программе Мясникова назвали опасную ошибку при закапывании лекарства в глаз
Звезда фильма «Интервью с вампиром» избавится от особняка в курортном городе
Бывший советник Трампа признался в планировании госпереворотов за рубежом
В России начали тестировать новую вакцину против оспы
Мужчина прикинулся инкассатором, получил в банке 11 миллионов рублей и скрылся
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.