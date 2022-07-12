Германия заменит газовые электростанции на ТЭС

N-TV: правительство ФРГ утвердит закон о замене газовых станций на предстоящем заседании

Власти Германии намерены заменить газовые электростанции на тепловые (ТЭС), соответствующий законопроект был одобрен в бундестаге, министерства согласовали необходимые положения. По данным N-TV, правительство ФРГ утвердит данное решение на заседании в среду.

В первую очередь данная мера затронет те ТЭС, которые планировалось вывести из строя в этом или следующем году. Отмечается, что управляющие некоторых электростанций получили распоряжение подготовить объекты к запуску. В первую очередь это коснется ТЭС, расположенных на юге страны.

При необходимости с октября могут начать работу особо вредные ТЭС, работающие на буром угле, уточняет N-TV. Цель данных мер заключается в том, чтобы снизить потребление газа настолько, чтобы поддерживать заполненность хранилищ даже в условиях малого объема поставок. Мера с ТЭС считается решающей, чтобы избежать зимних ограничений в работе промышленности.

О том, что Германия планирует возобновить работу угольных электростанций и профинансировать обеспечение газом на зиму, стало известно в конце июня. По данным Bloomberg, это обойдется немецким властям примерно в 15 миллиардов евро. Главная экономика Европы вынуждена возвращаться в «угольный век» на фоне сокращения поставок российского газа.

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