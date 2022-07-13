В Совфеде назвали настоящего друга России

Сенатор Джабаров назвал КНДР настоящим другом России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал КНДР настоящим другом России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, отношения с Пхеньяном нужно развивать. «В последние годы, когда у нас возникла мода на дружбу со Штатами, отношения стали более уравновешенными. Жизнь показывает, что, когда случаются проблемы, понятно, кто настоящий друг, а кто друг по названию», — подчеркнул сенатор.

Джабаров добавил, что у России и Северной Кореи есть торгово-экономическое сотрудничество, при этом отметив, что пока не стал бы «поднимать вопрос о другом виде сотрудничества, в частности в военной сфере».

13 июля Северная Корея признала независимость Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, КНДР признала независимость Донецкой народной республики (ДНР). Северокорейский посол в России Син Хон Чхоль уже провел встречу с послом ДНР в РФ Ольгой Макеевой, на очереди встреча с послом ЛНР.