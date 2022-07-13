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В Совфеде назвали настоящего друга России

Сенатор Джабаров назвал КНДР настоящим другом России
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал КНДР настоящим другом России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, отношения с Пхеньяном нужно развивать. «В последние годы, когда у нас возникла мода на дружбу со Штатами, отношения стали более уравновешенными. Жизнь показывает, что, когда случаются проблемы, понятно, кто настоящий друг, а кто друг по названию», — подчеркнул сенатор.

Джабаров добавил, что у России и Северной Кореи есть торгово-экономическое сотрудничество, при этом отметив, что пока не стал бы «поднимать вопрос о другом виде сотрудничества, в частности в военной сфере».

13 июля Северная Корея признала независимость Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, КНДР признала независимость Донецкой народной республики (ДНР). Северокорейский посол в России Син Хон Чхоль уже провел встречу с послом ДНР в РФ Ольгой Макеевой, на очереди встреча с послом ЛНР.

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Сергей Истомин
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