Северная Корея признала независимость ЛНР

В посольстве КНДР сообщили о признании республикой независимости ЛНР

Северная Корея признала независимость Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в посольстве КНДР, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что КНДР признала независимость Донецкой народной республики (ДНР). Северокорейский посол в России Син Хон Чхоль уже провел встречу с послом ДНР в РФ Ольгой Макеевой, на очереди встреча с послом ЛНР.

Кроме того, в посольстве Северной Кореи рассказали, что заместитель главы МИД КНДР вручил ноту о признании независимости ЛНР и ДНР послу России.

Ранее МИД Сирии сообщил, что страна приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР. После этого Киев сообщил о разрыве дипломатических отношений с Дамаском.