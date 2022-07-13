Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Северная Корея признала независимость ЛНР

В посольстве КНДР сообщили о признании республикой независимости ЛНР

Фото: Korean Central News Agency / AP

Северная Корея признала независимость Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в посольстве КНДР, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что КНДР признала независимость Донецкой народной республики (ДНР). Северокорейский посол в России Син Хон Чхоль уже провел встречу с послом ДНР в РФ Ольгой Макеевой, на очереди встреча с послом ЛНР.

Кроме того, в посольстве Северной Кореи рассказали, что заместитель главы МИД КНДР вручил ноту о признании независимости ЛНР и ДНР послу России.

Ранее МИД Сирии сообщил, что страна приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР. После этого Киев сообщил о разрыве дипломатических отношений с Дамаском.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
США собрались убедить Китай ограничить нефтяные доходы России
Названы самые опасные симптомы оспы обезьян
Умер художник-концептуалист Андрей Филиппов
ЕС осудил решение Москвы упростить выдачу российских паспортов гражданам Украины
Кадыров рассказал о присвоении Путиным ордена его соратнику
Третьяк отреагировал на подписание Малкиным нового контракта с «Питтсбургом»
«Газпром» отказался прогнозировать ситуацию с поставками газа в Европу
Мужчина голыми руками схватил огромную кобру и умер от ее укуса
Принятые на внеплановом заседании законы могут пойти к Путину в обход Совфеда
В Херсоне начался демонтаж памятника участникам Евромайдана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.