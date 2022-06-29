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Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР

В МИД Сирии заявили о решении признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Сирия решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

«Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — заявили в министерстве.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила об активных переговорах с несколькими странами о признании независимости республики. Она добавила, что не будет называть государства, чтобы Запад не оказал на них давление. При этом Никонорова отметила, что идет интенсивный процесс установления дипломатических отношений с Сирией.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Виктория Кондратьева
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