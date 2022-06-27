ДНР заявила о переговорах с несколькими странами по признанию республики
ДНР сообщила об активных переговорах с несколькими государствами по признанию республики
Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила об активных переговорах с несколькими странами о признании независимости ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы действительно на данный момент ведем переговоры с несколькими государствами о признании, и этот процесс довольно активный», — сказала Никонорова.
Она добавила, что не будет называть страны, чтобы Запад не оказал на них давление.
При этом Никонорова отметила, что идет интенсивный процесс установления дипломатических отношений с Сирией.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.