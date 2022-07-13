Премьера Шри-Ланки временно назначили президентом после попытки штурма его офиса

Премьера Шри-Ланки Викрамасингхе временно назначили президентом после штурма его офиса

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе был назначен временно исполняющим обязанности президента на фоне штурма его офиса в Коломбо, куда 13 июля пытались прорваться протестующие. Назначение произошло после того, как глава государства Готабая Раджапакса покинул страну, пишет портал LankaAnews.

Кадры с места событий уже опубликованы в сети: на них видно, как над манифестантами в Коломбо летают армейские вертолеты.

Раджапакса обещал подать в отставку 13 июля, однако пока этого не произошло. Протесты в стране начались еще в апреле после начала финансово-экономического кризиса, фактически парализовавшего экономику страны. Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов. Из-за постоянных демонстраций власти уже ввели режим ЧП.