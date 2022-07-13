В России оценили готовность к тестированию на вирус оспы обезьян

Роспотребнадзор: возможность проводить тесты на вирус оспы есть во всех регионах России

Возможность проводить тестирование на наличие вируса оспы обезьян есть во всех российских регионах. Такую оценку дали в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что после регистрации в России первого случая заболевания оспой обезьян Роспотребнадзор дал дополнительные разъяснения по регламенту выявления заболевших и проведению противоэпидемических мероприятий.

«Было отмечено, что возможность проведения тестирований есть во всех российских регионах», — сообщили в пресс-службе.

12 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекция выявлена в Санкт-Петербурге у россиянина, который прибыл из Португалии. Он обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью.

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус сообщил, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» начал тестировать новую векторную вакцину против оспы.