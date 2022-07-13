Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России оценили готовность к тестированию на вирус оспы обезьян

Роспотребнадзор: возможность проводить тесты на вирус оспы есть во всех регионах России

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Возможность проводить тестирование на наличие вируса оспы обезьян есть во всех российских регионах. Такую оценку дали в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что после регистрации в России первого случая заболевания оспой обезьян Роспотребнадзор дал дополнительные разъяснения по регламенту выявления заболевших и проведению противоэпидемических мероприятий.

«Было отмечено, что возможность проведения тестирований есть во всех российских регионах», — сообщили в пресс-службе.

12 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекция выявлена в Санкт-Петербурге у россиянина, который прибыл из Португалии. Он обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью.

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус сообщил, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» начал тестировать новую векторную вакцину против оспы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининград
Психолог объяснила причины ухода мужчины зрелого возраста к молодой женщине
Аналитик высказался о будущем цен на бензин в России
В Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма
Известный культуролог заявил о непопулярности инвестиций в искусство
Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды
Роспотребнадзор оценил введение ограничений из-за роста случаев COVID-19
Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом»
В Запорожье высказались о референдуме по присоединению к России
Огромный крокодил проглотил десятилетнего мальчика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.