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В России начали тестировать новую вакцину против оспы

Иммунолог Продеус: в центре «Вектор» начали тестировать новую вакцину против оспы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус сообщил, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» начал тестировать новую векторную вакцину против оспы. Его слова приводят «Известия».

Специалист отметил, что советская вакцина была живой, однако с таким препаратом в настоящее время никто не работает. «Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, — это только "Вектор". И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую», — сказал он.

Продеус подчеркнул, что препарат будет эффективен и против оспы обезьян, так как люди, которые были вакцинированы от обычной оспы, имеют иммунитет и защиту и от этого вида заболевания. Он добавил, что вакцина находится уже «чуть ли не на третьей фазе клинических испытаний».

12 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекция выявлена в Санкт-Петербурге у россиянина, который прибыл из Португалии. Он обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью.

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Марина Совина
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