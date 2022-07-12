Первый случай оспы обезьян подтвержден в России

Роспотребнадзор подтвердил первый случай завоза оспы обезьян в Россию

В России подтвердился первый случай заражения оспой обезьян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре. Известно, что заболевший вернулся в страну после поездки в Европу. Он обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью.

В Роспотребнадзоре добавили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни пациента нет.

Пациента поместили в инфекционную больницу, круг его контактов был ограничен. В Роспотребнадзоре отметили, что в квартире он проживал один.

Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Роспотребнадзор

Как уточнили в ведомстве, оперативно выявить заражение удалось благодаря наличию в России тест-систем. Первичная диагностика проводится на базе 20 организаций Роспотребнадзора, особое внимание уделяется тем, кто приехал из стран со случаями заражения, а также тем, у кого есть симптоматика заболеваний, проявляющихся сыпью на коже.

Оспа обезьян уже распространилась в десятках стран

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое сопровождается характерными высыпаниями на теле. Ею можно заразиться через прямой контакт и воздушно-капельным путем. Предполагается, что первые случаи заражения произошли во время гомосексуальных контактов, однако в настоящее время специалистам достоверно не известно о новых подобных данных.

Первое заражение было выявлено 7 мая у британца, который вернулся из Нигерии. После этого были зафиксированы заражения в США, Испании, Швеции, Бельгии, Израиле, ОАЭ, Португалии, Финляндии, Польше и ряде других стран.

Более 9 тысяч случаев оспы обезьян выявлено на 11 июля в 59 неэндемичых странах и территориях

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович 2 июля говорила, что вероятность попадания оспы обезьян в Россию высокая, так как вспышка заболевания широко распространилась географически и затронула европейский регион.

Вакцинация от обычной оспы снижает риск тяжелого течения новой инфекции

Как объяснили в Роспотребнадзоре, поксвирусы (разные виды оспы) дают хороший перекрестный иммунитет.

Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян Роспотребнадзор

В ведомстве добавили, что в России достаточно реагентов для выявления вируса оспы обезьян.

О том, что обычная вакцина против оспы эффективна против любого ее варианта, в том числе оспы обезьян, «Ленте.ру» говорил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Однако он уточнил, что существующая вакцина может быть опасна из-за побочных реакций, так как относится к самому давнему поколению препаратов. Специалист добавил, что при экстренной необходимости разработка нового препарата не займет много времени.

Оспу обезьян в Россию будут завозить снова

Как заявил «Ленте.ру» профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, первый в России пациент, вероятно, был заразен и до выявления болезни. В это время он общался с другими людьми.

Чепурнов отметил, что раньше инфекция не распространялась так быстро и эта ее особенность наблюдается в последнее время. Он добавил, что в настоящее время может распространяться модифицированная версия вируса, в которую мог внести изменения человек.

Либо опытным вирусологом была проведена селекция, либо имели место молекулярно-биологические манипуляции. Впрочем, я сторонник первой версии, потому что модифицировать вирус молекулярно-биологически достаточно сложно Александр Чепурнов вирусолог

По словам Чепурнова, признаки заражения стандартные и их легко распознать — они быстро появляются на коже лица и тела, у больного поднимается температура и появляются болезненные ощущения. Он отметил, что проблем с ранней диагностикой нет, а ПЦР-тестирование легко будет поставить на поток.

Болезнь может распространяться среди детей и вызывать слепоту

Как ранее заявила «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова, оспа передается через обычные гетеросексуальные контакты, а если заболевший окажется членом большой семьи, он передаст инфекцию стандартным способом через бытовые предметы.

Дети понесут это дальше — в детсад. И может возникнуть большая проблема, потому что дети, особенно маленькие, чаще подвержены тяжелым формам этого заболевания. Сейчас в Европе заболели уже четверо. Кроме того, дети часто получают инфекцию через слизистые глаз. Например, грудничок может инфицироваться от матери во время грудного вскармливания. Если оспина возникнет на глазу, это может привести к слепоте Анча Баранова доктор биологических наук

Баранова отметила, что сейчас оспа обезьян распространяется в основном среди мужчин среднего возраста, однако в этой группе населения смертность изначально меньше при вспышках любых болезней.

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике оспы обезьян

При контактах с теми, кто прибыл из стран со случаями заражения и ощущает недомогание, надо следовать базовым правилам — пользоваться маской и следить за гигиеной рук. Тем, кто ездит в африканские эндемичные страны, надо избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса — в основном это грызуны и приматы.

Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека Роспотребнадзор

В Минздраве добавили, что также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и проводить дезинфекции помещений.

В Минздраве заявили о готовности системы здравоохранения к новым случаям оспы обезьян

В пресс-службе министерства сообщили, что обучение медицинских работников по вопросу профилактики, диагностики и лечения заболевания было организовано с мая 2022 года. Минздрав утвердил и направил в регионы соответствующие методические рекомендации, в том числе с информацией о специфических и неспецифических мерах профилактики заболевания.

В министерстве уточнили, что за два года борьбы с пандемией COVID-19 система здравоохранения России делала акцент на сохранении плановой помощи и развертывании, а также перепрофилировании инфекционных стационаров. В строй было введено 77 новых объектов с 11,6 тысячами коек, а также были предусмотрены возможности для увеличения их мощности, отметил Мизндрав.