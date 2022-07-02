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ВОЗ оценила риски появления оспы обезьян в России

Представитель ВОЗ Вуйнович заявила, что риск появления оспы обезьян в РФ считается высоким
Мелита Вуйнович

Мелита Вуйнович. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с РИА Новости оценила риски появления оспы обезьян в РФ.

По ее словам, вероятность появления оспы в европейском регионе, включая Россию, считается высоким из-за вспышки в ряде новых стран. «Из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — пояснила она.

Вуйнович посоветовала всем странам приложить все усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов, чтобы контролировать эту вспышку и предотвратить ее дальнейшее распространение.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал возможные сроки, когда в России могут обнаружиться пациенты с оспой обезьян. По его мнению, случаи заболевания будут зафиксированы осенью, когда в стране наступит новый эпидемиологический сезон.

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Марина Совина
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