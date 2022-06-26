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Названы возможные сроки обнаружения оспы обезьян в России

Иммунолог Жемчугов заявил, что оспу обезьян могут обнаружить в России осенью

Фото: Pixabay

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС назвал возможные сроки, когда в России могут обнаружиться пациенты с оспой обезьян. По его мнению, случаи заболевания будут зафиксированы осенью, когда в стране наступит новый эпидемиологический сезон.

«Осенью все вернутся из отпусков, дети пойдут в школу, обычно в это время все инфекции проявляются. Если она есть в РФ, то осенью это точно проявится», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что из-за оспы обезьян в стране не станут вводить новые ограничения, поскольку инфекция не являются опасной, пока у нее нет способности передаваться другому человеку воздушно-капельным путем.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов выступил с предложением тестировать людей, прибывающих в Россию с признаками инфекционного заболевания, на оспу обезьян. По его словам, в вопросе попадания вируса в страну в международных железнодорожных, морских и автомобильных перевозках заложен огромный элемент неопределенности.

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Марина Совина
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