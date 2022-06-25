Вирусолог призвал тестировать прибывающих в Россию на оспу обезьян

Вирусолог Нетесов призвал тестировать людей с признаками инфекции на оспу обезьян

Вирусолог Сергей Нетесов призвал тестировать людей, прибывающих в Россию с признаками инфекционного заболевания, на оспу обезьян. Соответствующее предложение публикуют РИА Новости.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии и микробиологии объяснил, что в вопросе попадания вируса в страну в международных железнодорожных, морских и автомобильных перевозках заложен огромный элемент неопределенности. По этой причине он предложил сделать краткий опросник на въезде в Россию.

«Судя по всему у нас не налажено отслеживание людей, которые прибывают из Африки в Россию. Дело в том, что сейчас очень много окружных путей для прибывающих в Россию людей. Люди приезжают из-за рубежа и через Северную Европу, и через Турцию, и через республики Центральной Азии, и дальневосточные страны, и так далее», — пояснил он.

Помимо этого, Нетесов считает, что у всех путешественников, у которых обнаружены признаки инфекционного заболевания, следует брать пробу на ПЦР-тест на ДНК вируса оспы обезьян или пробу на антигенный тест на маркеры к этому же вирусу. Таким образом возможно изолировать пациента и не допустить распространение инфекции.

Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали список рекомендаций по сексу во время вспышки оспы обезьян. Так, американцев попросили не раздеваться, а заниматься сексом в одежде и при этом не целоваться.