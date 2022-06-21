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Американцев попросили заниматься сексом в одежде из-за оспы обезьян

Минздрав США просит не целоваться и не раздеваться при сексе во время вспышки оспы обезьян

Фото: Shutterstock

Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали список рекомендаций по сексу во время вспышки оспы обезьян. Советы эпидемиологов приводит издание Daily Record.

Так, американцев попросили не раздеваться, а заниматься сексом в одежде и при этом не целоваться. В рекомендациях, которые выдвинули эпидемиологи местного минздрава, содержится просьба мастурбировать на расстоянии почти двух метров друг от друга.

Специалисты также просят перед сексом обсудить с партнером наличие необычной сыпи или язв на теле, и, если раздражение на коже действительно есть, отказаться от полового контакта.

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Помимо этого американцев просят регулярно мыть руки, чистить фетиш-оборудование, дезинфицировать секс-игрушки, и, по возможности, ограничить количество партнеров, чтобы предотвратить распространение оспы обезьян.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев назвал категорию людей, которая наиболее тяжело переносит заболевание оспой обезьян. Сложнее всего оказалось тем, у кого имеются хронические заболевания, а также проблемы с иммунной системой.

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Александра Лисица
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