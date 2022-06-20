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Названа наиболее тяжело переносящая оспу обезьян категория людей

Микробиолог Зверев: оспой обезьян тяжелее всего болеют люди с хроническими заболеваниями

Фото: Pixabay

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с Ura.ru назвал категорию людей, которая наиболее тяжело переносит заболевание оспой обезьян. Сложнее всего оказалось тем, у кого имеются хронические заболевания, а также проблемы с иммунной системой.

«Как правило, оспа обезьян протекает тяжелее, если у человека есть какая-то хроника, особенно в виде нарушений в иммунной системе. Обычно это заболевание протекает достаточно легко. Хотя смертельные случаи были зарегистрированы и в Африке, и даже в Америке, когда была вспышка. Около 40 человек переболело и было несколько смертельных случаев, но это в основном люди либо с онкологией, либо с какими-то другими тяжелыми заболеваниями», — заявил специалист.

Также он рассказал, что впервые вирус был выявлен у обезьян, за что и получил свое название, однако позже выяснилось, что они заразились им от земляных белок. Поэтому, по его мнению, неправильно называть вирус обезьяньей оспой.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян. Кроме того, он обратил внимание на рост числа выявленных случаев заражения в мире.

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Марина Совина
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Названа наиболее тяжело переносящая оспу обезьян категория людей
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