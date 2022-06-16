Гинцбург заявил о необходимости создания вакцины от оспы обезьян

Александр Гинцбург заявил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян. Он обратил внимание на рост числа выявленных случаев заражения в мире. Об этом пишет ТАСС.

«Безусловно, нужно создать», — ответил он на соответствующий вопрос.

Гинцбург отметил, что на сегодняшний день неизвестно, почему оспа обезьян, которая до недавних пор существовала только на Африканском континенте, начала распространяться по всему миру. «Списывать это только на нетрадиционные связи — это хорошо, но, боюсь, это скоро не будет единственным объяснением. Каждый день количество выявленных случаев все растет и растет», — предостерег он.

Он призвал принять превентивные меры — выяснить в какой степени вакцинация, которая проводилась до 1980 года, защищает население, и создавать вакцину без побочных эффектов.

Ранее Роспотребнадзор составил рекомендации, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян в России. В документе ведомство порекомендовало усилить меры по выявлению тех лиц, у которых присутствуют симптомы, предположительно, указывающие на оспу обезьян.

