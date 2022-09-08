Роспотребнадзор сообщил о выявлении второго случая заражения оспой обезьян

Начало событий в новости Первый случай оспы обезьян подтвержден в России

В России выявили второй случай заражения оспой обезьян. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет», — рассказали в ведомстве.

Специалисты также выяснили, с кем контактировал заболевший, за ними наблюдают врачи. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована, заявили в Роспотребнадзоре.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекцию обнаружили в Санкт-Петербурге у мужчины, прилетевшего из Португалии. Он обратился к врачу с характерной сыпью. Заболевание он перенес в легкой форме и был выписан из больницы 22 июля.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков к типичным симптомам оспы обезьян относит высокую температуру, увеличение лимфоузлов, сильное недомогание и сыпь, которая проходит ряд стадий, включая этап пузырьков. На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано свыше 55 тысяч случаев заражения оспой обезьян.