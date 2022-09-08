Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили второй случай заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор сообщил о выявлении второго случая заражения оспой обезьян
СюжетВспышка оспы обезьян:
Начало событий в новости Первый случай оспы обезьян подтвержден в России

Фото: Niaid / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В России выявили второй случай заражения оспой обезьян. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет», — рассказали в ведомстве.

Специалисты также выяснили, с кем контактировал заболевший, за ними наблюдают врачи. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована, заявили в Роспотребнадзоре.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекцию обнаружили в Санкт-Петербурге у мужчины, прилетевшего из Португалии. Он обратился к врачу с характерной сыпью. Заболевание он перенес в легкой форме и был выписан из больницы 22 июля.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков к типичным симптомам оспы обезьян относит высокую температуру, увеличение лимфоузлов, сильное недомогание и сыпь, которая проходит ряд стадий, включая этап пузырьков. На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано свыше 55 тысяч случаев заражения оспой обезьян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стала попытка самоубийства жильца
Раскрыта стоимость туров по самым желанным направлениям России
Мишустин рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям
Полицейские задержали россиянина за убийство знакомого карандашом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.