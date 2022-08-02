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Заболевшего оспой обезьян россиянина выписали из больницы

Единственного заболевшего оспой обезьян пациента выписали из больницы Санкт-Петербурга

Фото: Kirill Zykov / Moscow News Agency / Reuters

Единственного в России пациента, который заболел оспой обезьян, выписали из больницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что пациента выписали еще 22 июля. Других заболевших в России на данный момент не зарегистрировано.

«Пациент выписан из больницы после полного выздоровления, исчезновения всех клинических симптомов и всех элементов сыпи в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения России», — говорится в сообщении комздрава.

В России первого пациента, заболевшего оспой обезьян, выявили 12 июля. Им оказался молодой человек, вернувшийся в страну из Европы. По словам, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данные об инфицировании были зафиксированы заблаговременно.

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Никита Абрамов
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