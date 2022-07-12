Кремль прокомментировал информацию о первом случае оспы обезьян в России

Песков заявил, что информация о первом случае оспы обезьян была получена заблаговременно

Информация о первом случае оспы обезьян была получена заблаговременно, Роспотребнадзор к этому готовился. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что следить за распространением вируса — прерогатива Роспотребнадзора, поэтому обращаться по таким вопросам следует в ведомство.

Мировая история санкций



