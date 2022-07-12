Первый пациент с оспой обезьян прилетел в Россию из Португалии

В Роспотребнадзоре заявили, что пациент с оспой обезьян приехал в Россию из Португалии

Первый пациент с диагностированной оспой обезьян приехал в Россию из Португалии. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24», ее цитирует ТАСС.

«Случай был завезен из одной из европейских стран — это Португалия, зарегистрирован в Санкт-Петербурге», — уточнила Пшеничная.

Во вторник, 12 июля, Роспотребнадзор заявил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Изначально сообщалось, что заболевший вернулся в страну после поездки в Европу. Он обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью.

В Кремле отреагировали на информацию о первом случае оспы обезьян в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данные о заражении были получены заблаговременно, Роспотребнадзор к этому готовился.