Россиянам назвали типичные симптомы оспы обезьян

Иммунолог Крючков назвал высокую температуру, недомогание и сыпь симптомами оспы обезьян

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что российские врачи могут встретиться с большим числом пациентов, которые подозревают у себя оспу обезьян. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

Крючков назвал типичные симптомы оспы обезьян и отнес к ним высокую температуру, сильное недомогание и сыпь, которая проходит ряд стадий, включая этап пузырьков. Кроме того, у пациентов могут набухать лимфатические узлы.

«Если вы обнаружили у себя эти симптомы, нужно самоизолироваться и обратиться в поликлинику по месту жительства. Не надо пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразить других людей», — призвал он.

Эксперт допустил, что появление заболевания в России приведет к увеличению количества обращений пациентов, которые верят, что болеют оспой обезьян, а на самом деле они заражены другой инфекцией.

«Мы не избежим большого количества ложных обращений к врачам из-за подозрений на оспу обезьян. Но это лучше, чем упустить целые цепочки распространения обезьяньей оспы. Здесь очень важно вовремя заподозрить и вовремя обратиться за диагностикой», — заключил Крючков.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекцию обнаружили в Санкт-Петербурге у россиянина, прибывшего из Португалии. Он обратился к врачу с сыпью, характерной для оспы обезьян.