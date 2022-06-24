Вирусолог рассказал о вакцине против оспы обезьян

Вирусолог Чумаков заявил, что обычная вакцина против оспы эффективна и против оспы обезьян

Обычная вакцина против оспы эффективна против любого ее варианта, в том числе против оспы обезьян, которая была объявлена пандемией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

При этом он уточнил, что существующая сейчас вакцина может представлять опасность из-за побочных реакций организма, однако предположил, что если будет поставлена экстренная задача, разработка безопасного препарата не займет много времени.

«Другое дело, что вакцина, которая сейчас есть, она хоть и эффективная, но относится к самому древнему поколению вакцин и небезопасна, потому что дает сама по себе довольно большой процент осложнений. Раньше на это особо не обращали внимание, где-то после 1960-х годов, но был один процент каких-то осложнений. Сейчас, по современным нормам, этот один процент очень опасен и поэтому ведутся разработки вакцин более нового поколения», — сказал специалист.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России необходимо создать вакцину против оспы обезьян. Он добавил, что на сегодняшний день неизвестно, почему вирус, который существовал только на Африканском континенте, стал распространяться по всему миру. Гинцбург также призвал выяснить, насколько была эффективна вакцинация, проводимая до 1980 года, подчеркнув, что надо разрабатывать препарат без побочных эффектов.

22 июня Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила оспу обезьян пандемией и подчеркнула, что для снижения негативных последствий необходимо принять немедленные меры везде, где происходит передача вируса. В ВСЗ добавили, что на данный момент оспа обезьян выявлена в 58 странах, а общее число заражений превысило 3 417 случаев.

Как заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, в России пока нет необходимости проводить массовую вакцинацию от оспы обезьян. В стране на данный момент не зафиксированы случаи заражения.