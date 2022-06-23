Всемирная сеть здравоохранения сообщила, что оспа обезьян официально объявлена пандемией

Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией. Об этом сообщается на сайте организации.

В организации признали вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения. Там подчеркнули, что для снижения негативных последствий вспышка заболевания должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается.

Представители сети уточнили, что на данный момент случаи заражения выявлены в 58 странах, их общее число превысило 3417, а темпы распространения инфекции увеличиваются каждую неделю.