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В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что локдаунов в РФ из-за оспы обезьян не будет
Начало событий в новости Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией

Фото: Lukas Barth / Reuters

Объявленная Всемирной сетью здравоохранения пандемией оспа обезьян не представляет серьезной опасности, и локдаунов из-за нее не будет. Таким мнением с «Лентой.ру» поделилась Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Она отметила, что заболевание этим видом оспы происходит лишь из-за того, что люди игнорируют базовые требования гигиены.

Не будет локдаунов, дистанционной работы и так далее

Наталья Пшеничнаязаместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Эксперт отметила, что, несмотря на то что оспа обезьян отвечает формальным признакам пандемии, она распространяется не так стремительно, как другие пандемические заболевания, такие как коронавирусная инфекция.

«Случаи заболевания зарегистрированы в более чем 50 стран мира. Но в подавляющем большинстве стран это завозные случаи с единичными местными случаями локальной трансмиссии. Только лишь в нескольких странах, (...) в которых первоначально в мае и начала регистрироваться оспа обезьян, продолжается местная передача этой инфекции. Скорее всего, это происходит потому, что люди игнорируют рекомендуемые элементарные меры предосторожности», — отметила Пшеничная.

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В мире еще не закончились другие, более опасные пандемии

К ним Пшеничная отнесла пандемию ВИЧ и продолжающуюся с 1960 годов седьмую пандемию холеры.

Кроме того, в мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Об этом напоминал другой собеседник «Ленты.ру» — иммунолог Николай Крючков.

23 июня Всемирная сеть здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения.

К первостепенным признакам развития оспы обезьян можно отнести лихорадку, сильную головную боль, дискомфорт в мышцах, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Болезнь может длиться от двух до четырех недель.

В России случаев заражения оспой обезьян не выявлено. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в стране отсутствует необходимость проводить массовую вакцинацию на фоне вспышки оспы обезьян в других государствах.

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