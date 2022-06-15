Мурашко оценил необходимость массовой вакцинации на фоне вспышки оспы обезьян

Мурашко заявил об отсутствии необходимости массовой вакцинации от оспы обезьян

В России на данный момент отсутствует необходимость проводить массовую вакцинацию на фоне вспышки оспы обезьян в странах Европы. Такую оценку дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

«Сейчас такой необходимости нет», — ответил он на соответствующий вопрос во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Минздрава заявил, что в России есть мощная лабораторная база, позволяющая быстро идентифицировать вирусы, среди которых есть и оспа обезьян. Также существуют технологии, которые позволят быстро адаптировать лекарства и вакцины к определенной инфекции.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко допустил намеренное распространение оспы обезьян, а также связал ее с геями. По его мнению, новый вирус могли начать умышленно распространять для создания пандемии.