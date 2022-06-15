Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мурашко оценил необходимость массовой вакцинации на фоне вспышки оспы обезьян

Мурашко заявил об отсутствии необходимости массовой вакцинации от оспы обезьян

Фото: Evgeny Sinitsyn / Globallookpress.com

В России на данный момент отсутствует необходимость проводить массовую вакцинацию на фоне вспышки оспы обезьян в странах Европы. Такую оценку дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

«Сейчас такой необходимости нет», — ответил он на соответствующий вопрос во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Минздрава заявил, что в России есть мощная лабораторная база, позволяющая быстро идентифицировать вирусы, среди которых есть и оспа обезьян. Также существуют технологии, которые позволят быстро адаптировать лекарства и вакцины к определенной инфекции.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко допустил намеренное распространение оспы обезьян, а также связал ее с геями. По его мнению, новый вирус могли начать умышленно распространять для создания пандемии.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.