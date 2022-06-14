В Центре Гамалеи допустили намеренное распространение оспы и связали ее с геями

Эпидемиолог Бутенко допустил, что оспа обезьян умышленно распространяется для пандемии

Оспу обезьян могли начать умышленно распространять для создания новой пандемии. Такое допущение высказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко, чьи слова приводит «Говорит Москва».

Он объяснил, что оспа может передаваться через сперму, что делает ее распространенной среди геев. «То, что гендерные такие отличия есть у заболеваемости, наверное, связано с тем, что это привилегия гомосексуалов-мужчин», — считает эпидемиолог Центра Гамалеи.

По его мнению, у людей с психическими отклонениями могут возникнуть желания причинить неприятности всем людям или определенным социальным, расовым или сексуальным группам в частности. Поэтому, отметил специалист, версия с намеренным распространением новой оспы вполне вероятна.

«Например, допустим, какой-то маниакально настроенный думает: слишком много населения и все остальное — "навести порядок демографический"», — пояснил он.

Бутенко объяснил, что случаи вспышек оспы обезьян случались и ранее, однако они не получали распространения. В данном случае случаи заболевания фиксируются уже в нескольких странах мира.

«Не исключено, что, может быть, какие-то люди маниакально настроены, которые, может быть, соскучились по пандемии коронавирусной инфекции, решили что-то такое продемонстрировать преднамеренно или случайно», — допустил эпидемиолог.

Ранее Роспотребнадзор составил рекомендации, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян в России. В документе ведомство порекомендовало усилить меры по выявлению тех лиц, у которых присутствуют симптомы, предположительно, указывающие на оспу обезьян.