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Россиян предупредили о новых опасных пандемиях

Иммунолог Крючков предупредил россиян о новых пандемиях коронавируса и оспы обезьян

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пандемия коронавируса, несмотря на общее мнение, не завершилась, рост заболеваемости стоит ожидать осенью и зимой текущего года, предупредил иммунолог Николай Крючков. Он добавил, что не исключены мутации вируса в сторону большей патогенности. То же касается и оспы обезьян, которая уже вызывает опасения ученых из-за рекордных темпов мутации. Крючков предупредил россиян о новых пандемиях в разговоре с «Лентой.ру».

Президент США Джо Байден призвал Конгресс готовиться к новой пандемии и планировать бюджет, учитывая последствия коронавируса. Об этом политик заявил в ходе выступления о применении вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет. Крючков уверен, что опасения американского лидера не напрасны: пандемия коронавируса все еще не закончилась, кроме того, человечеству угрожают и другие опасные вирусы.

«С учетом риска обострения заболеваемости коронавирусом осенью и зимой России тоже необходимо учитывать этот сценарий в бюджете. На очереди у нас еще и грипп, который вряд ли принесет пандемию, но все равно сделает сезон достаточно тяжелым. Есть и другие кандидаты на пандемию, так что готовиться надо ко всему и рассматривать даже самые худшие, пессимистичные сценарии», — рекомендовал иммунолог.

Оспа обезьян

Несмотря на то, что пока мировое сообщество не видит особенной угрозы в оспе обезьян, Крючков рассказал, что опасения ученых уже вызывают рекордные темпы мутации вируса. Не исключено, что при очередном изменении он может стать более смертоносным, а скорость его распространения увеличится.

«Пока никаких критических мутаций, связанных с появлением опасных свойств, не обнаружено, но сама скорость мутации аномальная. Вирус мутирует в несколько раз быстрее, чем во время предыдущих вспышек. Это связано с тем, что он заражает большое количество людей за пределами Африки, а эффективность мутации, как мы знаем, напрямую зависит от количества заражаемых», — напомнил Крючков.

Поле для мутаций оспы обезьян, по его словам, постоянно расширяется, а скорость возрастает. При сохранении этих темпов вероятно появление мутации, которая окажется более заразной и патогенной.

На текущий момент признаков этого нет. Тем не менее, если мы упустим инфекцию, существует вероятность, что вирус приобретет более опасные свойства и может даже стать причиной новой пандемии. Все усилия должны быть направлены на подавление вспышки

Николай Крючковиммунолог

Коронавирус

Последняя мутация коронавируса, омикрон-штамм, стала наименее патогенной, что логично успокоило большинство людей и вселило веру в то, что смертоносная пандемия осталась позади. Крючков убежден, что оснований для безусловного оптимизма еще нет.

«Прежде всего, на индивидуальном уровне в случае коронавируса есть одна очень неприятная история: был опубликован анализ, из которого следует, что каждое последующее заражение человека приводит к все более высоким рискам. Считается, что этот вирус оставляет функциональный и органический след в организме, и с каждым новым заражением этот след только углубляется», — предупредил Крючков.

Он добавил, что, несмотря на общее мнение, тенденции к снижению патогенности у коронавируса нет: менее опасным, чем предыдущие, стал только омикрон-штамм, это единичный случай, гарантии того, что такой тренд сохранится, отсутствуют.

Если посмотрим на эволюцию вируса в целом, то увидим, что, исключая омикрон, патогенность только нарастала. То есть, у нас нет оснований судить, что не идет параллельной мутации дельта-линии. И, если эволюционно она окажется значимой, появятся ее более патогенные потомки

Николай Крючковиммунолог

Даже если смертоносность вируса не увеличится, на популяционном уровне большую роль играет не патогенность, а именно заразность вируса.

«Чем больше людей будут заражаться, тем больше смертей мы увидим в итоге, даже если процент пациентов с тяжелым течением окажется ниже. В любом случае, полную картину мы увидим в ближайший год. Есть большой смысл готовиться не к оптимистичному, а самому пессимистичному сценарию, чтобы быть начеку в случае возникновения проблем», — резюмировал иммунолог.

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Наталия Белова
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