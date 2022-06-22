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Байден призвал готовиться к новой пандемии

Президент США Джо Байден призвал Конгресс готовиться к новой пандемии и планировать бюджет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден призвал Конгресс готовиться к новой пандемии и планировать бюджет, учитывая последствия коронавируса. Об этом политик заявил в ходе выступления о применении вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет.

«В конечном итоге нам нужно больше денег не только на вакцины для детей. Нам нужно больше денег на планирование второй пандемии. Будет еще одна пандемия. Мы должны думать наперед. Вот почему нам нужны деньги», — сказал американский лидер.

В марте Белый дом призвал Конгресс США дополнительно выделить 22,5 миллиарда долларов для борьбы с COVID-19. Средства направят на закупку вакцин и обеспечение системы здравоохранения всем необходимым. Сотрудники администрации Байдена опасаются, что вскоре столкнутся с новой волной коронавирусной инфекции.

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Виктория Кондратьева
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