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У США закончились деньги на борьбу с пандемией

Белый дом попросил дополнительные $22,5 млрд на борьбу с пандемией

Фото: Shutterstock

Белый дом призвал Конгресс США дополнительно выделить 22,5 миллиарда долларов для борьбы с COVID-19. Средства направят на закупку вакцин и обеспечение системы здравоохранения всем необходимым, пишет CNBC.

Сотрудники администрации Байдена опасаются, что вскоре столкнутся с новой волной коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что заболеваемость COVID в США стабильно падает с января 2022 года, эпидемиологическая обстановка в Европе и Китае вновь обострилась.

Чтобы предотвратить новую волну COVID-19, чиновникам потребовались деньги. Однако на прошлой неделе Палата представителей приняла решение сократить расходы на борьбу с инфекцией на 15 миллиардов долларов. Из-за этого правительство опасается, что не успеет закупить достаточное количество доз вакцины, противовирусных таблеток и прочего. Кроме того, США придётся сократить расходы на исследования природы COVID-19.

Тем не менее, республиканское крыло в парламенте отказывается выделять дополнительные средства: чтобы получить «ковидные деньги», в палате представителей предложили урезать финансирование правительств штатов и местных органов власти.

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Пик заболеваемости омикрон-штаммом в США пришелся на начало года. 11 января Соединенные Штаты поставили новый «мировой рекорд» по заболеваемости: за сутки вирусом заразились 1,13 миллионов человек. От омикрон-штамма сильно пострадали американские дети до пяти лет — всего за неделю количество госпитализаций выросло на 80 процентов.

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Софья Ермакова
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