Поставлен новый мировой рекорд по заражениям COVID-19 в сутки

В США поставлен новый мировой рекорд по суточному числу заражений коронавирусом — в стране в понедельник, 10 января, выявлено более 1,13 миллиона случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 января. Тогда американские медики за сутки выявили свыше одного миллиона случаев в условиях распространения омикрон-штамма. До этого рекордный показатель был зафиксирован в 31 декабря, когда специалисты обнаружили около 590 тысяч случаев заражения коронавирусом.

По данным агентства, не все штаты страны успели опубликовать данные по заболеваемости за минувшие сутки, и поэтому окончательная цифра может оказаться еще выше.

Также, согласно статистике агентства, число госпитализированных с COVID-19 пациентов достигло 132 646, побив рекорд января 2021 года с 132 051 пациентом. При этом эти данные могут не отражать реальную ситуацию, поскольку многие американцы сдают тесты на коронавирус дома и не сообщают результаты ведущим статистику ведомствам.

По данным Университета Джонса Хопкинса, 10 января число случаев инфицирования коронавирусом в США с начала пандемии достигло 60 миллионов. Всего на американской территории зарегистрировали 60 062 077 заражений COVID-19. При этом более 837 тысяч человек скончались от осложнений заболевания, вызванного вирусом.

С начала декабря 2021-го в США более 100 тысяч жителей ежедневно заражаются коронавирусной инфекцией. Отмечается, что сильный прирост заболевших начался после празднования Дня благодарения. На данный момент доминирующим в стране является омикрон-штамм. С 1 января суточное число смертей среди больных ковидом выросло в среднем с 1142 до 1350. Этот показатель оказался самым высоким с октября 2021 года.