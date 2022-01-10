Число случаев заражения коронавирусом в США достигло 60 миллионов

Число случаев инфицирования коронавирусом в США с начала пандемии достигло 60 миллионов. Об этом сообщает Университет Джона Хопкинса, данные которого основаны на сведениях от федеральных и местных властей.

По информации университета, всего на американской территории зарегистрировали 60 062 077 заражений COVID-19. При этом более 837 тысяч человек скончались от осложнений заболевания, вызванного вирусом. Наибольшее число заражений и летальных исходов выявили в Лос-Анджелесе. Там инфицированы почти два миллиона граждан, более 27 тысяч скончались.

С начала декабря 2021-го в США более 100 тысяч жителей ежедневно заражаются коронавирусной инфекцией. Отмечается, что сильный прирост заболевших начался после празднования Дня благодарения. На данный момент доминирующим в стране является омикрон-штамм.

Ранее сообщалось, что суточное число смертей от последствий заболевания коронавирусом в США резко выросло на 18,21 процента на фоне распространения омикрон-штамма. Так, с 1 января суточное число смертей среди больных ковидом выросло в среднем с 1142 до 1350. Этот показатель оказался самым высоким с октября 2021 года.