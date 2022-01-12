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В США из-за COVID-19 резко увеличилось число госпитализаций детей до пяти лет

В США показатель госпитализаций детей из-за коронавируса за неделю вырос на 80 процентов

Фото: Steven Senne / AP

В США из-за коронавируса показатель госпитализации детей в возрасте до 18 лет за неделю вырос на 80 процентов. Об этом сообщает CNN.

Особенно резко растет число госпитализаций детей в возрасте до пяти лет. Так за последнюю неделю 2021 года количество детей, попавших в больницу увеличилось на 48 процентов в сравнении с неделей, закончившейся 4 декабря. К 1 января 2021 года в американские клиники попали 4,3 тысячи маленьких детей.

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Каждый день в Соединенных Штатах увозят в больницы по 797 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, что на 80 процентов выше среднего показателя предыдущей недели и является самым высоким показателем за всю пандемию.

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски призвала американцев пройти вакцинацию. «Для наших самых маленьких детей, которые не могут пока получить прививку [от COVID-19], крайне важно — для обеспечения их защиты — находиться в окружении вакцинированных людей», — заявил она.

Ранее в США за сутки выявили рекордное количество случаев заболевания коронавирусом — более миллиона. Отмечается, что за 3 января 2022 года в стране зарегистрировали 1 082 549 случаев заражения COVID-19. За эти же сутки умерли 1688 пациентов.

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Анжелика Бережная
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