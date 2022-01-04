В США выявили миллион случаев коронавируса за сутки

В США выявили рекордное количество случаев заболевания коронавирусом — более миллиона. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что за 3 января 2022 года в стране зарегистрировали 1 082 549 случаев заражения COVID-19. За эти же сутки умерли 1688 пациентов.

В США за все время пандемии заразились более 56 миллионов граждан, из них умерло около 827,7 тысячи человек.

Ранее в январе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предрек рост госпитализаций в стране из-за появления омикрон-штамма. По его словам, вероятность резкого роста госпитализаций больных из-за распространения омикрон-штамма коронавируса сохраняется, хотя пока данный показатель растет гораздо меньшими темпами, чем число выявленных случаев заражения.