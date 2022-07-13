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Инфекционист назвал возраст риска для заражения оспой обезьян

Инфекционист Тимаков: чаще всего заболеванию оспой обезьян подвержены дети до 16 лет

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Чаще всего заражению оспой обезьян подвержены дети до 16 лет, пациенты с иммунодефицитом или лица, ведущие беспорядочный образ жизни. Об этом заявил главный врач клиники «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков, передает ТАСС.

По словам специалиста, инфекция не опасна для большей части населения России, так как до 1980 года многие были привиты от натуральной оспы.

«Чаще всего подвержены заболеваемости дети до шестнадцатилетнего возраста. У них очень сниженный иммунитет слизистой, очень нежная слизистая, и вирусу легче проникнуть», — рассказал он.

Эксперт также отметил, что массовая вспышка оспы обезьян невозможна, для заражения вирусом нужно «находиться в долгом тесном контакте рядом с человеком, который является разносчиком инфекции».

12 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекция выявлена в Санкт-Петербурге у россиянина, который прибыл из Португалии. Он обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью.

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Марина Совина
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