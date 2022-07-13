Опубликован сделанный телескопом Уэбба снимок группы галактик

Опубликован сделанный телескопом Уэбба снимок галактик Квинтета Стефана в созвездии Пегаса

Ученые опубликовали самое крупное изображение Квинтета Стефана в созвездии Пегаса, сделанное с помощью космического телескопа Уэбба. Снимок содержит более 150 миллионов пикселей и состоит из тысячи отдельных файлов изображений, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Благодаря высокому пространственному разрешению и чувствительности космического телескопа Уэбба, работающего в инфракрасном диапазоне, ученым удалось получить беспрецедентно детализированные снимки группы галактик, называемой Квинтетом Стефана, или Компактной группой Хиксона 92 (HCG 92).

Фото: NASA / Getty Images

Верхняя галактика в группе — NGC 7319 — содержит активное галактическое ядро, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра с массой 24 миллиона масс Солнца. Она активно втягивает материал и излучает световую энергию, эквивалентную 40 миллиардам Солнц. Ядро галактики было подробно изучено с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) и прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI). Интегральные полевые блоки (IFU) телескопа предоставили ученым подробные данные о спектре каждого пикселя в изображении ядра галактики, в результате чего удалось определить химический состав горячего газа вблизи черной дыры.

В NGC 7320, самой левой и ближайшей галактике в визуальной группе, телескоп Уэбба смог разглядеть отдельные звезды и яркое ядро ​​галактики. Также были обнаружены тысячи удаленных фоновых галактик.

Квинтет Стефана — относительно близкая к Млечному Пути группа из пяти галактик в созвездии Пегаса, четыре из которых находятся в тесном взаимодействии друг с другом и удалены от Земли на 290 миллионов световых лет. Пятая галактика — NGC 7320 — располагается на переднем плане, на расстоянии 40 миллионов световых лет от Земли.