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Во Франции испугались перехвата Россией западного оружия

Atlantico: во Франции испугались, что Россия перехватит отправленное Украине оружие НАТО

Фото: Roland Balik / Reuters

Западные политики начинают сомневаться в целесообразности поставок оружия Украине, так как оно может попасть в руки российских военных. С таким предположением в интервью Atlantico выступил эксперт в области безопасности Гийом Лаган.

По его словам, страны Запада снизили темпы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ряду причин. Во-первых, технику необходимо модернизировать, что занимает определенное время. Во-вторых, украинских военных следует учить пользоваться незнакомой для них техникой.

Лаган добавил, что во Франции и Соединенных Штатах также боятся, что российская армия в ходе боев может перехватить вооружение НАТО.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что после удара с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Новая Каховка в Херсонской области нужно потребовать от США прекращения поставок оружия Украине.

Что делать?
Марина Совина
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