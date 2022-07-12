В Госдуме отреагировали на удар HIMARS по Новой Каховке

Депутат Бутина призвала США остановить поставки оружия после удара HIMARS по Новой Каховке

После удара с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Новая Каховка в Херсонской области нужно потребовать от США прекращения поставок оружия Украине, считает член комитета Думы по международным делам Мария Бутина. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

Время для ультиматума

«Реагировать нужно максимально жестко и в военном плане, и в дипломатическом. Необходимо привлечь страны мира, которые не поддерживают западные санкции в отношении России, и призвать к серьезному разбирательству по этому поводу, призвать к созыву международного трибунала с целью расследования», — заявила Бутина.

По мнению депутата, Россия должна потребовать от США прекращения поставок оружия.

Сейчас идут переговоры внутри американской администрации на тему того, чтобы частично закупать российскую нефть. Я считаю, что мы должны поставить ультиматум, что любые послабления — экономические, дипломатические, какие угодно со стороны России возможны только в том случае, если американцы прекратят поставки оружия на Украину Мария Бутина депутат Госдумы

Сила РСЗО

В беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин рассказал о сильных сторонах американских РСЗО и российских аналогах HIMARS.

РСЗО — это сильное оружие Дмитрий Литовкин военный эксперт

«HIMARS может использовать боеприпасы, которые имеют дальность полета от 50 до 300 километров», — рассказал Литовкин.

Военный эксперт упомянул, что у Россия имеются аналогичные системы. «Это комплексы РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». А также «Искандер» — оперативно-тактические ракеты, которые способны летать на 500 километров», — заключил он.

Вечером 11 июля появилась информация, что Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по городу Новая Каховка в Херсонской области.

23 июня стало известно, что Украина получила отправленные Вашингтоном реактивные системы залпового огня РСЗО HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее Министерство обороны США обнародовало отчет о предоставленной Украине военной помощи. Со дня вступления в должность президента США Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву около 6,3 миллиарда долларов. При этом 5,6 миллиарда было предоставлено после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.